Hazine arazisi başvurusu nasıl nereye yapılır? Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz. Böylece çiftçilerimizin tarım arazilerimizden en etkin şekilde yararlanmasını sağlayacağız" dedi. Proje kapsamında ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hazine arazisi konusunda şunları söyledi: “Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hâsıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor. Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için Mayıs ayında bir çalışma başlattık.

Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Öncelikle bir döküm çıkaracağız. İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak.”