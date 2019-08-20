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Hazine alacakları 18,2 milyar lira

20 Ağustos 2019 Salı 17:30
Hazine alacakları 18,2 milyar lira

ANKARA (AA) - Hazine alacakları, temmuz ayı itibarıyla 18,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,2 milyar lira oldu.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı ise 11,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 900,8 milyon lira tahsil edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:30
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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