Hazine alacakları 18,2 milyar lira

ANKARA (AA) - Hazine alacakları, temmuz ayı itibarıyla 18,2 milyar lira olarak gerçekleşti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.



Buna göre, temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,2 milyar lira oldu.



Alacak stoku içindeki en yüksek payı ise 11,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.



Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 900,8 milyon lira tahsil edildi.