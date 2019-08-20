Hazine 846,5 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç etti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846,5 milyon TL tutarında 21 Ağustos 2019 valörlü, 18 Ağustos 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846,5 milyon TL tutarında 21 Ağustos 2019 valörlü, 18 Ağustos 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, bakanlıkça 20 Ağustos 2019 tarihinde, 846 milyon 500 bin TL tutarında 21 Ağustos 2019 valörlü, 18 Ağustos 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin 20 Ağustos 2019 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği bilgisi verildi.

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