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Gündem Hazımsızlar! CHP ve HDP’den TBMM’de yine saygısızlık
Gündem

Hazımsızlar! CHP ve HDP’den TBMM’de yine saygısızlık

Yeniakit Publisher
2023-06-03 16:44:00 -
Hazımsızlar! CHP ve HDP’den TBMM’de yine saygısızlık

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için geldiği TBMM Genel Kurulu selamlaması esnasında, CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP'li ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.

AK Partili milletvekilleri CHP ve HDP'lilere tepki gösterdi. Diğer yandan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili vekiller ise ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

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