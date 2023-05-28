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Gündem Hazımsız Çiğdem Toker’ bak sen! Hezimet sonrası FOX'ta sokak provokasyonu
Gündem

Hazımsız Çiğdem Toker’ bak sen! Hezimet sonrası FOX'ta sokak provokasyonu

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:10:00 - 2023-05-28 23:17:21

Seçim sonuçlarını FOX Haber canlı yayınında değerlendiren Çiğdem Toker, sokak çağrısı yaparak büyük bir skandala imza attı.

Toker, skandal ifadeler kullandığı konuşmasında şunları söyledi:

Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protesto hakkını, hak arama özgürlüğünü krimine etmemiz lazım.

Toker'in skandalı sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.

Twitter kullanıcıları halkı provoke eden Çiğdem Toker'in tutuklanması için çağrıda bulundu.


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