Hazer Amani kimdir nerelidir?

Hazer Amani bu aralar gündemden düşmüyor. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde okuyan Hazer Amani, lisan eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. MasterChef Türkiye yarışmasıyla ismini duyuran Hazer Amani kimdir? Hazer Amani nereli ve kaç yaşında?

Hazer Amani kimdir?

Hazer Amani, anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde okuyan Hazer Amani, lisan eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.