Hazar Denizi anlaşması Türkiye'ye yarayacak

12 Ağustos'ta Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan devlet başkanları, Hazar Denizi'nin yasal statüsüyle ilgili düzenledikleri "Hazar Beşlisi" zirvesinde toplantının nihai belgesini imzaladılar.



RIA Novosti'den Alyona Polajçenko'ya konuşan Çoban, Hazar'ın anlaşmada deniz olarak tarif edildiğini ve paylaşımın da buna göre yapılmış olmasını tarihi bir anlaşma olarak gördüğünü belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Hazar'da ekonomi, ulaştırma, çevre, güvenlik ve diğer alanlarda işbirliği oluşması bölgemiz için ve dünya için güzel bir gelişme olacaktır. Yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 9 trilyon metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğu tahmin edilen Hazar'ın, bu anlaşma ile geçiş bölgesi olarak Türkiye olması çok önem arz etmektedir. Bölgemizde bu anlaşmanın olması, anlaşmaya taraf ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi ve enerji hatlarının güvenliği açısından çok iyi gelişmeler doğuracaktır".

Hazar doğalgaz boru hattı projesinin TANAP projesinin işlevini artıracağını kaydeden Çoban, "Rusya ile olan Mavi Akım ve Türk Akım projelerimiz halen enerji ilişkimizin sağlıklı devam ettiğini ve Hazar Denizi anlaşmaları ile bölgede Rusya ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Çoban, Hazar anlaşmasının bölgedeki ekonomik ilişkilerin artmasına sebep olması umudunu dile getirdi.