THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Hazar Denizi anlaşması Türkiye'ye yarayacak

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Bilal Çoban, Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu’nun Türkiye’ye bölgedeki petrol ve doğalgaz transitindeki konumunu güçlendirme fırsatını sağladığını belirtti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:12
Hazar Denizi anlaşması Türkiye'ye yarayacak

12 Ağustos'ta Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan devlet başkanları, Hazar Denizi'nin yasal statüsüyle ilgili düzenledikleri "Hazar Beşlisi" zirvesinde toplantının nihai belgesini imzaladılar.

RIA Novosti'den Alyona Polajçenko'ya konuşan Çoban, Hazar'ın anlaşmada deniz olarak tarif edildiğini ve paylaşımın da buna göre yapılmış olmasını tarihi bir anlaşma olarak gördüğünü belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Hazar'da ekonomi, ulaştırma, çevre, güvenlik ve diğer alanlarda işbirliği oluşması bölgemiz için ve dünya için güzel bir gelişme olacaktır. Yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 9 trilyon metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğu tahmin edilen Hazar'ın, bu anlaşma ile geçiş bölgesi olarak Türkiye olması çok önem arz etmektedir. Bölgemizde bu anlaşmanın olması, anlaşmaya taraf ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi ve enerji hatlarının güvenliği açısından çok iyi gelişmeler doğuracaktır".

Hazar doğalgaz boru hattı projesinin TANAP projesinin işlevini artıracağını kaydeden Çoban, "Rusya ile olan Mavi Akım ve Türk Akım projelerimiz halen enerji ilişkimizin sağlıklı devam ettiğini ve Hazar Denizi anlaşmaları ile bölgede Rusya ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Çoban, Hazar anlaşmasının bölgedeki ekonomik ilişkilerin artmasına sebep olması umudunu dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:12
  1. Hazar Denizi
  2. Rusya
  3. İran
  4. Kazakistan
  5. Azerbaycan
  6. Türkmenistan
  7. TANAP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve eşleşmeleri!
    1. işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    2. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan..
    3. ABD'li komutandan 'İncirlik' açıklaması!
    4. Pensilvanya'lı papazlar binlerce..
    5. Körfez hep lafta: "Körfez ülkeleri..
    6. Hazar Denizi anlaşması Türkiye'ye..
    7. İspanya'dan Türkiye'ye destek mesajı
    8. ABD'den alçak mesaj! Hakan Atilla'yı..
    9. Katar vatandaşından Türkiye'ye büyük..
    10. Yiğit Bulut'tan ilginç sözler:..
    11. AB'den kritik Türkiye açıklaması
    12. Askeri araca bombalı saldırı!
    13. Dünya devinin tercihi Türkiye oldu
    14. Galatasaray'a müthiş gelir!
    15. CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini..
    16. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    17. PKK’nın kirli Afrin pazarlığı!
    18. Daily Telegraph'tan dikkat çeken..
    19. Dünyayı karıştıran Evanjelistler..
    20. BM'den kritik İdlib uyarısı
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?