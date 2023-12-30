Hazal Kaya’dan Disney’e öyle Suudi Arabistan’a böyle! Mesele Atatürk değil 'tamamen duygusal'
ABD merkezli Disney'in Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası kafasını kuma gömen oyuncu parçası Hazal Kaya, Suudi Arabistan konusunda aslan kesildi. Atatürkçü geçinen Kaya'nın tutarsızlığı 'tamamen duygusal' olarak yorumlandı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Amerikan merkezli Disney Plus’ın yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisi sonrası kafasını gömen sözde oyuncu Hazal Kaya, Suudi Arabistan'daki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin, 'Atatürk imzalı pankart ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle' iptali sonrası aslan kesildi.
Suudi Arabistan'da gelişmeler sonrası rol kapma peşine düşen Kaya, "Atatürk tartışmaya kapalıdır" edebiyatını yaptı.
Hazal Kaya, Disney Plus’ın Atatürk kararı sonrası "Atatürk dizisinin nerede, nasıl yayınlandığıyla ilgilenmiyorum" demişti.
'Tamamen duygusal'
Atatürkçü geçinen oyuncu parçasının tutarsızlığı 'tamamen duygusal' olarak yorumlandı.
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