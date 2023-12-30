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Gündem Hazal Kaya’dan Disney’e öyle Suudi Arabistan’a böyle! Mesele Atatürk değil 'tamamen duygusal'
Gündem

Hazal Kaya’dan Disney’e öyle Suudi Arabistan’a böyle! Mesele Atatürk değil 'tamamen duygusal'

Yeniakit Publisher
2023-12-30 11:33:00 -
Hazal Kaya’dan Disney’e öyle Suudi Arabistan’a böyle! Mesele Atatürk değil 'tamamen duygusal'

ABD merkezli Disney'in Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası kafasını kuma gömen oyuncu parçası Hazal Kaya, Suudi Arabistan konusunda aslan kesildi. Atatürkçü geçinen Kaya'nın tutarsızlığı 'tamamen duygusal' olarak yorumlandı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Amerikan merkezli Disney Plus’ın yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisi sonrası kafasını gömen sözde oyuncu Hazal Kaya, Suudi Arabistan'daki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin, 'Atatürk imzalı pankart ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle' iptali sonrası aslan kesildi.

Suudi Arabistan'da gelişmeler sonrası rol kapma peşine düşen Kaya, "Atatürk tartışmaya kapalıdır" edebiyatını yaptı.

Hazal Kaya, Disney Plus’ın Atatürk kararı sonrası "Atatürk dizisinin nerede, nasıl yayınlandığıyla ilgilenmiyorum" demişti.


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'Tamamen duygusal'

Atatürkçü geçinen oyuncu parçasının tutarsızlığı 'tamamen duygusal' olarak yorumlandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Eğer sen rakibine gol pası verirsen o da doksana takar topu vesselam.

Okur

Elin oğlu buradaki gibi değil çıkamazsın der gönderir. Siz ülkedeki rahatı başka hiç biryer de bulamazsınız.
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