Hayvanseverlerden İBB'ye pankartlı tepki: Kime verdiniz!

Hayvanseverler de İBB yönetimine tepki göstermeye başladı. İBB'nin ihmalleri nedeniyle telef olan yüzlerce atın dehşet verici görüntülerinin ortaya çıkması, İstanbul dışına gönderilen çok sayıda atın akıbeti hakkında hala açık ve net açıklama yapılmaması nedeniyle Adalar'daki bir grup hayvansever, ilçe geneline astıkları siyah pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

Hayvanseverler sordu: Hani atlar size emanetti?

Daha iyi yaşam koşulları vaadiyle İBB tarafından satın alınan atlardan bazılarının nasıl telef olduğunu gözler önüne seren fotoğrafların ortaya çıkması hayvanseverleri de harekete geçirdi. Bir grup hayvansever ilçe geneline siyah pankartlar astı. Pankartlarda; "978 at nerede?", "Atları kime verdiniz?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" şeklinde sorular yer aldı. Yüzeysel açıklamalarla konuyu geçiştirmeye çalışan İBB yönetimine şeffaf olun çağrısında bulunuldu.

İBB satın aldıktan sonra atların düştüğü halleri gösteren fotoğraflar, özellikle sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan gündemlerden biri oldu. Konuyla ilgili on binlerce kullanıcı tepki tweetleri attı.