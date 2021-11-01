Hayvansever(!) Greta 70 bin TL’lik deri koltukta

Bütün dünyaya “çevre aktivisti” olarak lanse edilen Greta Thunberg adlı şarlatan, fena faka bastı. Birleşmiş Milletler’in (BM) 2019 yılında düzenlediği İklim Zirvesi’nde yaptığı “çevreci konuşma” sonrası bir kısım çevreler tarafından methiyeler düzülen Thunberg’in skandal bir fotoğrafı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Time dergisi tarafından 2019’da “yılın kişisi” olarak seçilen ve ‘gençliğin gücü’ diye pohpohlanan 18 yaşındaki İsveçli kızın 6240 euroluk (yaklaşık 69 bin TL) deri koltuk kullandığı tespit edildi. 2019’daki BM İklim Değişikliği zirvesinde liderlere “Bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel bir yok oluşun başlangıcındayız. Ve bütün konuştuğunuz para ve ekonomik büyüme masalları” diye seslenen, insanları et yemeyi bırakıp vegan beslenmeye çağıran, hayvanların düşünce ve duygularının daha fazla dikkate alınması gerektiğini öğütleyen Thunberg’in annesiyle fotoğrafının yer aldığı karede hayvan derisinden yapılma bir koltuğun yer alması “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” yorumlarına sebep oldu.