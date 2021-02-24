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Aktüel Hayvanat Bahçesi geçici olarak ziyarete kapandı
Aktüel

Hayvanat Bahçesi geçici olarak ziyarete kapandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak sulama sistemleri altyapısının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Hayvanat Bahçesi 24 Şubat – 20 Mart 2021 tarihleri arasında ziyarete kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:43:00 -
Hayvanat Bahçesi geçici olarak ziyarete kapandı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Botanik Park’ta yapılan altyapı çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri hızla devam ederken, ekipler Hayvanat Bahçesi’nde de çalışmaların startını verdi. Sulama sistemi altyapısının yenilenmesi çalışmaları kapsamında Hayvanat Bahçesi 24 Şubat – 20 Mart 2021 tarihleri arasında ziyarete kapatıldı.

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