Hayvanat Bahçesi geçici olarak ziyarete kapandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak sulama sistemleri altyapısının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Hayvanat Bahçesi 24 Şubat – 20 Mart 2021 tarihleri arasında ziyarete kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Botanik Park’ta yapılan altyapı çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri hızla devam ederken, ekipler Hayvanat Bahçesi’nde de çalışmaların startını verdi. Sulama sistemi altyapısının yenilenmesi çalışmaları kapsamında Hayvanat Bahçesi 24 Şubat – 20 Mart 2021 tarihleri arasında ziyarete kapatıldı.