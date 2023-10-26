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Medya Hayvan desen hayvanlara ayıp olur... Bu namussuzları unutma Türkiye!
Medya

Hayvan desen hayvanlara ayıp olur... Bu namussuzları unutma Türkiye!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 14:38:00 - 2023-10-26 14:40:42
Hayvan desen hayvanlara ayıp olur... Bu namussuzları unutma Türkiye!

'Jahrein' mahlaslı Irkçı Ahmet Sonuç, Hamas'ın Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu hakkında 'İsrail’in yanındayız.' paylaşımı büyük tepki çekti. Jahrein'i Fatih Altaylı ve Oğuzhan Uğur takip etti. Kutsal metinlerinde Türkiyenin akdenizi ve güney doğu'su vaaedilmiş toprak oalrak gören ve belki yakın yada orta vadede türkiye'yi işgal etmeyi düşünen İsrail'i savunacak kadar alçaldılar!

'Jahrein' mahlaslı Irkçı Ahmet Sonuç, Hamas'ın Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu hakkında 'İsrail’in yanındayız.' paylaşımı büyük tepki çekti. Jahrein'i Fatih Altaylı ve Oğuzhan Uğur takip etti. Kutsal metinlerinde Türkiyenin akdenizi ve güney doğu'su vaaedilmiş toprak oalrak gören ve belki yakın yada orta vadede türkiye'yi işgal etmeyi düşünen İsrail'i savunacak kadar alçaldılar!

Ünlü Türk ırkçısı-ateist Jahrein, yaşanan olaylarda Orta Doğu'da Müslümanlara 75 yıldır kan susturan eli kanlı işgalci İsrail'in tarafını seçti. Her yıl durduk yere keyfi oalrak onlarca sivili katleden İsrail'e, katledilenlerin oğlu-kızı- kardeşi yeter artık düsturuyla saldırınca terörist ilan etti.

Bir fare bile köşeye sıkıştırılınca refleks gösterirken bu namussuzlar gözünün önünde çocuğu karısı vs. öldürülen insanların İsrial'e saldırmasını meşru görmüyor.

Seküler ateist ırkçılar mide bulandırıyor.

Jahrein sosyal medyada bol bol İsrial lehine dualar ediyor ve öldürülen savaşçıları ve hatta çocukları suölayıcı ifadeler kullanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jahrein seküler yaşam biçiminin bir tür yansıması gibi...

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Yorumlar

Ahmet

kesin geni karışıktır

Adım seni ilgilendirmez

cehape oldum patladım????
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
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