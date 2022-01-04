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Gündem Hayvan derneğinden tehlikeli provokasyon: Başıboş köpekleri şikayet edenlerin evleri tespit edilecek ve...
Gündem

Hayvan derneğinden tehlikeli provokasyon: Başıboş köpekleri şikayet edenlerin evleri tespit edilecek ve...

Daha önce başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş ve ailesine dava açan SOHAYKO Derneği, bu kez vatandaşları tehdit etti. Sokak köpeklerini şikayet eden vatandaşların evini tespit edeceklerini söyleyen ve genel başkanlığını Yasin Yılmaz isimli bir şahsın yaptığı hayvan derneği, provokasyonuyla tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:44:00 - 2022-01-04 23:49:08
Hayvan derneğinden tehlikeli provokasyon: Başıboş köpekleri şikayet edenlerin evleri tespit edilecek ve...

 yeniakit.com.tr 

Sokak köpeklerini istismar ederek toplatılmasına karşı çıkan hayvan dernekleri her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. 

Daha önce başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in dışarıda ne işi olduğu belirten ve ailesini suçlayarak dava açan SOHAYKO Derneği, skandal bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından vatandaşları tehdit eden ve başkanlığını Yasin Yılmaz'ın yaptığı SOHAYKO Derneği, başıboş sokak köpekleriyle ilgili şikayette bulunan vatandaşları hedef gösterdi. 

Vatandaşların evlerinin tespit edilerek fişleneceğini ve devletle uğraştıracaklarını belirten provokatör dernek şu ifadelerde bulundu:

"Uyarıyoruz! Sokak hayvanlarını, onları besleyenleri şikayet edenlerin oturduğu evleri tespi edilecek, CİMER üzerinden ve ıslak imza ile gerek belediyeye gerek Şehircilik Bakanlığı'na şikayet edileceklerdir. Sizler de şikayet edin.

*Bina deprem yönetmeliğine uygun mu? İskanlı bina ise iskan sonrası değişiklik yapılmış mı? Deprem riski taşıyor mu?

Bunları içeren dilekçelerle şikayetlerimizi yapacağız."

Sosyal medyada vatandaşlardan sert tepki

Sözde hayvan derneğinin bu tehdidine vatandaşlardan sert tepki geldi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar, karşılık vereceklerini belirterek sözde derneğin provokasyonu için savcılığa çağrıda bulundu.

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