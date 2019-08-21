0553 313 94 23

HAYTAP yangından etkilenen hayvanların tedavisini üstlendi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, Ege Bölgesinde çıkan orman yangınlarında yaralanan hayvanların kliniklerde yapılacak olan tedavilerini üstleneceklerini ifade etti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:46
HAYTAP yangından etkilenen hayvanların tedavisini üstlendi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, Ege Bölgesinde çıkan orman yangınlarında yaralanan hayvanların kliniklerde yapılacak olan tedavilerini üstleneceklerini ifade etti.


Son zamanlarda İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesinde birçok yerde yangın olaylarının yaşanması ve bu olaylar neticesinde ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının olumsuz etkilenmesine HAYTAP kayıtsız kalmadı. Konu ile ilgili açıklama yapan HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Son günlerde İzmir’de ve ülkemizde yaşanılan yangınlardan dolayı canımız yanıyor. Her karışında binlerce canlının yandığını bildiğimiz coğrafyalarda bu acılar bizim için tarifsiz. Bu nedenle HAYTAP olarak yangınlardan dolayı mağdur olan hayvanların tedavilerini gücümüz yettiğince üstlenmek istiyoruz. İzmir çevresinde yaşanılan yangınlardan dolayı etkilenen canlıların tedavi masraflarını karşılayacağız. Vatandaşlarımızın bu konu ile alakalı federasyonumuza ulaşmalarını istiyoruz" dedi. Yangın esnasında alınan tedbirler içerisinde hayvanların kurtarılması ile ilgili de operasyonların yapılmasını öneren Baylan, "Bu konuda bilgilendirici seminerler ve eğitim çalışmaları yapılmasını da arzu ediyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin çağrısına onay! Savaş gemisi yolluyorlar
    1. ABD'nin çağrısına onay! Savaş gemisi..
    2. Ustalar Altınköy’de buluşuyor
    3. (özel) Yer altındaki tarihe ’ince..
    4. İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk..
    5. Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen..
    6. Antalya’da araç yangınında iki..
    7. Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o..
    8. Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum..
    9. İzmir'de onlarca düzensiz göçmen..
    10. Terasta çıkan yangın korkuttu
    11. Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat..
    12. Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 2,33 düştü
    13. Akfen GYO’nun otel gelirleri 6 ayda 49..
    14. Denizli’de kan donduran olay
    15. Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra..
    16. Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2..
    17. (Özel) Karpuz tezgahında çalışarak fen..
    18. ’Sarı altın’a buruk hasat
    19. "23 güvercin çalan" kişi tutuklandı
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    21. Kelebeklerin ölüm dansı festivale..
    22. Üzümcünün gözü kulağı fiyat..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu,..
    24. İran tankeri, Suudi Arabistan..
    25. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda..
    26. Galatasaray'ın satış listesine koyduğu..
    27. Çuvalla 23 güvercin çaldı tutuklandı
    28. Emetspor’a özel ödülü
    29. Borsa güne yükselişle başladı
    30. Dolar/TL, 5,7190 seviyesinden işlem..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!