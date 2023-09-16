Hayrola Kemal bey, PKK ile mi tehdit ediyorsun!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu hakkındaki tutumu üzerinden eleştirilerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Aslında HDP’de siyaset yapması gerekirken, CHP’ye ödünç verilen Sezgin Tanrıkulu, Erdal İnönü’nün başbakan yardımcılığı döneminde (SHP+DYP koalisyonu, yani CHP+DYP koalisyonu döneminde) yaşanan bazı olayları öne sürerek, bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve onun üzerinden de bugünkü iktidara kara çalmaya çalışmıştı..

Sezgin Tanrıkulu, bir yandan “12 Eylül darbesini TSK yapmadı mı?” derken..

Bir yandan da bir doğrunun yanına beş yalan koyduğuna şahit olmuştuk..

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Evet, 12 Eylül darbesini TSK yaptı.

Ama darbeyi yapanların hazırladıkları anayasayı değiştirtmeyen de, Sezgin Tanrıkulu’nun da içinde bulunduğu bugünkü CHP.

Sezgin Tanrıkulu, “15 Temmuz darbesini TSK yapmaya kalkışmadı mı?” diye sorarken..

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