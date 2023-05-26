Hayrola Fatih! Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena saydırdı

Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Fatih Altaylı, CHP'li Tuncay Özkan'la ilgili şok iddialarının ardından bu defa da Kemal Kılıçdaroğlu’na saydırdı.

Yazılarını kişisel web sitesi olan fatihaltayli.com.tr'de yayınlayan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun reklam kampanyasını eleştirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Merakım şu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam kampanyasını kim yürütüyor.

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Biz niye hiçbir yerde Kemal Kılıçdaroğlu reklamları göremiyoruz. Milyonlarca lira nereye harcandı, bu paralar kime dağıtıldı da biz hiçbir şey görmedik.

Bu bütçe nereye harcandı, kime paslandı gerçekten merak ediyorum.

Ve bence Kemal Bey de merak etmeli."