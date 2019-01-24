0553 313 94 23

Hayri İnönü’den manidar Mustafa Sarıgül fotoğrafı

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül’ün istifasını açıkladığı gün ‘manidar’ bir fotoğraf paylaştı. Hayri İnönü’nün, aynı isim ve soyadını taşıyan CHP’nin Ovacık Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile fotoğraf çektirip mesaj atması dikkat çekti.

24 Ocak 2019 Perşembe 06:21
Hayri İnönü’den manidar Mustafa Sarıgül fotoğrafı

CHP’nin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. CHP’nin Tunceli Ovacık Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile fotoğraf çektiren Hayri İnönü, “Sayın Mustafa Sarıgül ziyaretime geldi. Sarıgül’e Ovacık’ta başarılar diliyorum. Desteğim kendisiyle” mesajını yazdı ve birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

CHP’nin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile CHP’nin eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül arasında, 2014 yerel seçimleri sonrasında tartışmalar yaşanmıştı. Hayri İnönü-Mustafa Sarıgül arasındaki kavga bugün de devam ediyor.

Şişli’den belediye başkanı adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, bugün kendisini aday göstermeyen CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Sarıgül’ün CHP’den istifasını açıklamasından saatler sonra, Hayri İnönü’nün, aynı isim ve soyadını taşıyan CHP’nin Ovacık Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile fotoğraf çektirip mesaj atması dikkat çekti.

İşte Hayri İnönü’nün o mesajı:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 06:21
  1. Tunceli
  2. Mustafa Sarıgül
  3. Hayri İnönü
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayri İnönü’den manidar Mustafa Sarıgül fotoğrafı
    1. Hayri İnönü’den manidar Mustafa..
    2. 'Marketlerin yerini kooperatifler..
    3. Fenerbahçe'nin transferi İstanbul'da!
    4. Dehşete düşürmüştü... DNA ele verdi
    5. ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü..
    6. Suç makinesi yakalandı
    7. Maduro'danseferberlik çağrısı
    8. O iddia gerginliğe neden oldu.....
    9. Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    10. Erdoğan'dan Maduro'ya: Dik dur..
    11. "Emperyalist ABD hükümetiyle..
    12. İspanyol medyası duyurdu! Gelson..
    13. Manchester City kupada finalde
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya..
    15. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    16. Avrupa leş kargası gibi çöktü.....
    17. Ahmet Hamdi Tanpınar, 57 yıl önce..
    18. "Fas, Körfez kriziyle yakından..
    19. Maduro'dan ilk açıklama: Erdoğan beni..
    20. Kral Kupası'nda Barcelona'yı yenen..
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor!
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    PİAR Araştırma Şirketi'nden yine aynı martaval!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı