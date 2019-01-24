Hayri İnönü’den manidar Mustafa Sarıgül fotoğrafı

CHP’nin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. CHP’nin Tunceli Ovacık Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile fotoğraf çektiren Hayri İnönü, “Sayın Mustafa Sarıgül ziyaretime geldi. Sarıgül’e Ovacık’ta başarılar diliyorum. Desteğim kendisiyle” mesajını yazdı ve birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

CHP’nin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile CHP’nin eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül arasında, 2014 yerel seçimleri sonrasında tartışmalar yaşanmıştı. Hayri İnönü-Mustafa Sarıgül arasındaki kavga bugün de devam ediyor.

Şişli’den belediye başkanı adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, bugün kendisini aday göstermeyen CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Sarıgül’ün CHP’den istifasını açıklamasından saatler sonra, Hayri İnönü’nün, aynı isim ve soyadını taşıyan CHP’nin Ovacık Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile fotoğraf çektirip mesaj atması dikkat çekti.

İşte Hayri İnönü’nün o mesajı: