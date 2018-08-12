Hayrettin Nuhoğlu kimdir? Hayrettin Nuhoğlu İYİ Parti GİK üyesi oldu

İYİ Parti seçimli kurultayını yaptı. Meral Akşener yeniden Genel Başkan seçilirken, İYİ Parti'nin 80 kişilik Genel İdare Kurulu listesi de belirlendi. İYİ Parti GİK listesine giren Hayrettin Nuhoğlu kimdir? Hayrettin Nuhoğlu kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?

Hayrettin Nuhoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti İstanbul 1. Bölge Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1953'de Of'da doğan Hayrettin Nuhoğlu, 1978'de Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu.