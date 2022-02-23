Hayrettin Eren kimdir kaç yaşında? Hayrettin Eren neden vefat etti?
Hayrettin Eren'e ne oldu? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu. Bu haberin ardından pek çok kişi 'Hayrettin Eren kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hayrettin Eren cenaze töreni ne zaman nerede?
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Peki, Hayrettin Eren kimdir?
Hayrettin Eren kimdir kaç yaşında? Hayrettin Eren neden vefat etti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.
Hayrettin Eren'in kişisel hayatına ilişkin pek fazla bilgi bulunmuyor. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz. Ayrıca cenaze töreni programı açıklandığında detayları aktaracağız.