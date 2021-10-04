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Medya Hayrete düşüren bulgu: Satılık Facebook!
Medya

Hayrete düşüren bulgu: Satılık Facebook!

Facebook, Instagram ve WhatssApp'ın çöküşünden sonra bir twitter kullanıcısı Facebook'un alan adının satılığa çıkartıldığını tespit ederek paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 23:36:00 - 2021-10-04 23:39:04
Hayrete düşüren bulgu: Satılık Facebook!

Facebook ve bünyesindeki Instagram ile WhatsApp'ın çöküşünün üzerinden saatler geçerken, Facebook'un alan adı satılığa çıkartıldı.

Facebook yönetiminin hala çözemediği çöküşün ardından bir Twitter kullanıcısı, Facebook'la ilgili şaşkınlıkla karşılanan bir bulgu paylaştı.

Tekrar Facebook Inc.'ye döndü

Chad Loder adlı kullanıcı, Facebook'un alan adının satılık olduğunu gösterdi. Loder; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın DNS A ve DNS AAAA kayıtlarının hedef alındığını söyledi. Açıklamaya göre Instagram ve WhatsApp'ın da alan adları satılığa çıkartıldı. Kısa süreli şaşkınlığın ardından söz konusu alan adları, Facebook Inc.'ye geri döndü.

DNS A kaydı nedir?

DNS A, bir sitenin alan adının IP bilgilerini ifade eder. Bu formül, IPv4 tipi adresler için geçerlidir. IPv6 tipi adresler ise DNS AAAA kullanır. Bu formüllerdeki alan adları sayesinde internet kullanıcıları, sitelerin IP adresi yerine belirlenen alan adını tarayıcıya girerek siteye bağlanabilir.

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