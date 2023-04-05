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Medya Hayret, sosyalist Birgün İmam Hatip yalakalığına soyundu! CHP'yi desteklersen, İHL'li de olabilirsin
Medya

Hayret, sosyalist Birgün İmam Hatip yalakalığına soyundu! CHP'yi desteklersen, İHL'li de olabilirsin

Yeniakit Publisher
2023-04-05 19:59:00 - 2023-04-05 22:53:30
Hayret, sosyalist Birgün İmam Hatip yalakalığına soyundu! CHP'yi desteklersen, İHL'li de olabilirsin

Yılların İmam Hatip düşmanı Birgün gazetesi, 6'lı masanın takiyeci adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyince, İmam Hatip yalakalığına başladı.

Hemen her gün İmam Hatip okullarını hedef alan haberlere imza atan Birgün gazetesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyince İmam Hatip yalakalığına soyundu.

Birgün'ün bugünkü manşetinde, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı söylenen mektuba yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" tuzağına düşen bazı mezunların "Helalleşme davetinize icabet ediyoruz, zira itikadımızca uzatılan eli sıkmak farzdır. Sizin, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olmanızı Allah’tan niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandığı mektuba Birgün'de geniş yer ayrılması, görenleri hayrete düşürdü.

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Yorumlar

MİLLET

Bende diyorumki yazıklar olsun o Kartal iman hatıp mezunlarına ne çabuk unuttunuz geçmişinizi daha uzağa gitmeye gerek yok 20 yıl önce imam hatiplilere katsayı zülmünü ne çabuk unuttunuz kahrolsun şeriat diyenleri

Aaaaaa

Hey gidi Reis ne büyüksün dinsize yalandanda olsa namaz kıldırıyon türban düşmanları türbanı savunur hala geldi islam düşmanları Ayet okumaya başladı Atatürkçüler Atatürkten bahsedemez oldu Canan Kaftancıoğlu iftara gidiyor solcular ne kadar düşünceleri varsa ideallerinden vazgeçtiler hepsi sağcı vekilleri aday gösterecek bütün siyasi görüşleri yerlebir oldu kaybettiklerinin farkında bile değiller. Bir düşünün Ekmelettin e oy verdiler vah zavallılar.
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