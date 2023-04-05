Hayret, sosyalist Birgün İmam Hatip yalakalığına soyundu! CHP'yi desteklersen, İHL'li de olabilirsin
Yılların İmam Hatip düşmanı Birgün gazetesi, 6'lı masanın takiyeci adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyince, İmam Hatip yalakalığına başladı.
Hemen her gün İmam Hatip okullarını hedef alan haberlere imza atan Birgün gazetesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyince İmam Hatip yalakalığına soyundu.
Birgün'ün bugünkü manşetinde, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı söylenen mektuba yer verildi.
Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" tuzağına düşen bazı mezunların "Helalleşme davetinize icabet ediyoruz, zira itikadımızca uzatılan eli sıkmak farzdır. Sizin, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olmanızı Allah’tan niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandığı mektuba Birgün'de geniş yer ayrılması, görenleri hayrete düşürdü.
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