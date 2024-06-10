Hayret ‘Beka sorunu’ dedi! Hangi dağda kurt öldü Özgür Özel?

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu devralan CHP Genele Başkanı Özgür Özel, çelişkili açıklamalarına devam ediyor. Bornova Kiraz Festivali’nde konuşan Özgür Özel, İsrail ve Yunanistan’ın ülkemiz üzerinden emellerinden söz etti.

Hangi dağda kurt öldü Özgür!

Geçtiğimiz aylarda Gazze’deki terör devleti İsrail’in soykırımına karşı Hamas’ı terör örgtüü ilan eden Özgür Özel, şimdi de İsrail ve Yunanistan’ın ülkemiz için ‘beka sorunu’ olduğunu söyledi. Festivalde açıklamalarda bulunan Özel, Yunan ya da İsrail sermayeli firmaların çok uygun koşullarda çiftçiye kredi verdiğini belirterek “Amaç toprağımızı ipotek altına almak. Esas beka sorunu budur" dedi.

Bir yandan 500 bin çiftçinin kayıp olduğunu öne süren Özel, bir yandan da, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz, dünya kiraz üretiminde birinci sırada. Kirazın Türkiye’de en çok üretildiği iller arasında İzmir ve Manisa en ön sıralarda yer alıyor. Her yerde Yunan sermayeli ya da İsrail sermayeli firmalar en uygun tarım kredisini veriyorlar bu son derece stratejik bir adım.”

“Topraklarımızı İsrail’e katmak istiyorlar”

Yunan sermayeli, İsrail sermayeli şirketlere toz kondurmadan, dış güçlerin operasyonu üzerinden siyasi iktidarı eleştiren Özel, şöyle dedi:

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“Bu toprakları ordularıyla işgal edemeyenler topla, tüfekle zapt edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya, topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar. Buradan Türkiye’yi yönetenlere sesleniyorum… Kendi çiftçine sahip çıkmazsan, ona uygun kredi vermezken, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenlerin faizini silmezsen, günü geldiğinde onu başkalarına ipotek ettirirsen esas beka sorunu budur. Biz bu beka sorununu görüyoruz ve çözmek için de kolları sıvayacağız.”

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