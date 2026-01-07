Hayrat Yardım’dan Gazze’ye kışlık malzeme desteği

Hayrat Yardım, kış yardımları kapsamında Gazze özelinde “Paylaşmak Gazze’yi Isıtır” mesajıyla kışlık destek çalışmalarını sürdürüyor. 2025 Aralık ayı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 300 tek çadırın yanı sıra 100 ve 50 ailelik iki çadır kent kurularak toplam 450 aileye barınma imkânı sağlandı. İhtiyaç sahibi ailelere 95 bin sıcak yemek ulaştırılırken, 2 ton yakacak desteği verildi; 2 bin 700 battaniye ile 2 bin 200 kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi. Barınma imkânları kısıtlı aileler için çadır desteği ve temel barınma malzemeleri de ulaştırılarak, ağırlaşan kış şartlarında ailelerin soğuktan korunmasına destek olundu. Sahadaki çalışmalar, yerel iş birlikleriyle koordineli şekilde yürütülerek yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı ve düzenli biçimde ulaştırılması hedefleniyor. Hayrat Yardım, kış boyunca Gazze’deki acil ihtiyaçlara yönelik desteklerin devam edeceğini belirtirken, yapılan yardımların hem barınma hem de ısınma açısından ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladığını vurguluyor.