  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'İttifak yok' diyorlar, biz de bunu yedik! DEM kritik ilde adayını çekti: CHP adayı desteklenecek

Ankara Mimarlar Odası düştü solaklar hasedinden çatladı

Binlerce aile parçalandı! “28 Şubat” bir nesle kıydı

Başkan Erdoğan’ı kızdıran Yeniden Refah sorusu! “Kendine gel” diyerek muhabiri uyardı

Milli Görüş'ün Lideri rahmetle anılıyor

Ev sahipleri, bu tarihe dikkat! Süreç başlıyor

Türkiye zinciri Milli Muharip Uçak Kaan ile kırmaya hazırlanıyor! ABD'nin korktuğu başına geldi

Yeniden Refah Partili isimden olay çıkış: Ekrem İmamoğlu AK Parti'ye geçmek için yardımımı istedi

Fatih Portakal emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son duyumu açıkladı! Bir sürpriz olacak

Tüm emeklilerin maaşına o ücret eklenecek 'SGK Uzmanı sevindirici haberi açıkladı'
Aktüel Hayrat İnsani Yardım Derneği Gazzedeki sivillere yardım ediyor
Aktüel

Hayrat İnsani Yardım Derneği Gazzedeki sivillere yardım ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-27 13:05:00 - 2024-02-27 13:18:21
Hayrat İnsani Yardım Derneği Gazzedeki sivillere yardım ediyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği aylardır, büyük bir zulme ve soykırıma maruz kalan Gazzedeki siviller için faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Dernekten alınan bilgiye göre, şu ana kadar AFAD koordinesi altında, bağışçıların destekleriyle hazırlanan 5 iyilik gemisi ile muhtaç durumda olan insanlara çeşitli yardımlar sevk edildi.

Dernek yetkilileri, 7 Ekim'den bu yana kadar Mersin limanından hareket eden gemilerde özellikle kuru ve tüketilmeye hazır gıdalar, içme suyu, tıbbi cihaz ve medikal malzemeleri, anne ve bebekler için hazırlanan hijyen setleri, uyku tulumları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 800 tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze halkına ulaştırdıklarını belirtti.

Kısıtlı imkanlar ile çalışmaların sürdüğü belirtilirken; Gazze şeridinde, bir taraftan bombardıman altında okul, kamp ve kırsal bölgelere sığınan sivillere gıda dağıtımları gerçekleştirildi. Diğer taraftan da dernek bünyesindeki 3 ambulans ile 140 gündür Gazzeli yaralılara hizmet verdiği ifade edildi.

Son olarak; geçişlerin kolaylaştırılmasıyla, daha fazla insani yardım ve ihtiyaç malzemelerini Gazze’ye ulaştıracakları vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23