Hayran kalmayan yok: 244 milyonluk çılgın proje! Bugün açılıyor!

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. 244 milyonluk dev proje, başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşa hizmet edecek.

Türkiye'nin 58. havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. 244 milyonluk dev proje, başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşa hizmet edecek.

4 ŞEHİR 8 MİLYON YOLCU

800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, 8 milyon yolcu kapasitesine sahip. havalimanı, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahip.

EN GENİŞ GÖVDELİ YOLCU UÇAKLARI İNİP KALKACAK

KET 2 standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pist inşa edildi. Pist bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamlandı. 3 etap olarak yapımı projelendirilen havalimanı, tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin avro.

5 MİLYONUN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞA HİZMET EDECEK

Dev proje başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşa hizmet edecek. 244,5 milyon avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edeceğiz. 9 milyon yıllık yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacaktır. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacak.

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HAVALİMANI BAĞLANTI YOLLARI

Havalimanı bağlantı yolları ile yolcu taşımacılığının yanı sıra Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ihracat ürünlerinin karayolu ve demiryolu ile havalimanına ulaşım da sağlanacak. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yolumuzu 15,9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Bu proje kapsamında toplam 348 metre uzunluğunda 8 köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa edildi. Yol sayesinde zamandan 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salınımını ise yılda 10 bin 168 ton azaltmış olacak.

ADANA VE MERSİN'DEN TRENLE 23 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK

Havalimanının yapımı devam etmekte olan 'Mersin-Adana-Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı'yla entegre olacak demiryolu bağlantısı üzerinde ise çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Tüm inşa çalışmalarımızı da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hattımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. Demiryolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana'dan hem de Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlanabilecek.