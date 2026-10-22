  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı Hürmüz'de alarm! İran duyurdu: 7 gemide patlama Leman’ın küfürbazları serbest Peygamber sevdalısı yargılanıyor Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "montaj raporu" skandalı Kenan Alpay davasında skandal Belediyeler arpalık olmaktan çıkacak Midesinden ve bağırsaklarından 55 kapsül uyuşturucu çıktı! Otogarda yakalandı Mekke Anlaşması’nın ardından Bedir Mutabakatı! Ümmetin vahdetine bir adım daha Başörtülü hakime nefret kusan 28 Şubat artığı avukatın yargılandığı davada karar çıktı: Madalya da taksaydınız! Puansız Lille’i yerden yere vurdular! Cim-Bom’un tokadı Fransızları çıldırttı
İSLAM Hayrabolu'da ‘Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak’ konferansı!
İSLAM

Hayrabolu'da ‘Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak’ konferansı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hayrabolu'da ‘Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak’ konferansı!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ‘Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Hayrabolu Müftülüğü tarafından Kadir Albayrak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Temel Kaçır konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Hz. Muhammed'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) örnek ahlakı ve bu ahlakın günlük hayattaki yansımaları üzerinde duran Kaçır, hayatının Müslümanlar için önemli bir rehber olduğunu belirtti.

ADALET, SABIR, HOŞGÖRÜ…

Hz. Peygamber'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) hayatından örnekler vererek merhamet, doğruluk, adalet, sabır ve hoşgörünün insan ilişkilerindeki önemine değinen Kaçır, güzel ahlakın günlük yaşamın her alanında benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Hz. Peygamber'in ahlakını örnek almak, onun sahip olduğu değerleri hayatımıza yansıtmakla mümkündür" dedi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimiyle sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23