Hayrabolu'da ‘Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak’ konferansı!

Hayrabolu Müftülüğü tarafından Kadir Albayrak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Temel Kaçır konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Hz. Muhammed'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) örnek ahlakı ve bu ahlakın günlük hayattaki yansımaları üzerinde duran Kaçır, hayatının Müslümanlar için önemli bir rehber olduğunu belirtti.

ADALET, SABIR, HOŞGÖRÜ…

Hz. Peygamber'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) hayatından örnekler vererek merhamet, doğruluk, adalet, sabır ve hoşgörünün insan ilişkilerindeki önemine değinen Kaçır, güzel ahlakın günlük yaşamın her alanında benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Hz. Peygamber'in ahlakını örnek almak, onun sahip olduğu değerleri hayatımıza yansıtmakla mümkündür" dedi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimiyle sona erdi.