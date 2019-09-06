0553 313 94 23

Haymeana Anaokulu’da Uyum Programı düzenlendi

Erzincan’da Haymeana Anaokulu’da uyum programı düzenlendi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:51
Haymeana Anaokulu’da Uyum Programı düzenlendi

Erzincan’da Haymeana Anaokulu’da uyum programı düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin düzenlediği "Parlak Başlangıçlar" projesi kapsamında Haymeana Anaokulu uyum programına katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Parlak Başlangıçlar" projesi kapsamında Haymeana Anaokulu uyum programına Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte katılaraköğrencilerin ilk gün heyecanına eşlik etti.


Gün, burada yaptığı konuşmada ilk defa okula başlayacak öğrenciler ve öğretmenler için anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Anaokulunun hayata atılan ilk adım olduğunu ifade eden Gün,ilk düğmenin doğru iliklendiğinde sonrakilerin de doğru olacağı; ilk düğmenin yanlış atıldığında sonraki hataları düzeltmenin zor olacağını ifade etti.


Gün, çocuğun okul öncesi en önemli ortamı ailesiyken okulla birlikte farklı ortamda farklı kişilerle buluşup etkileşime girdiğini, burada atacakları yeni adımların çok önemli olduğunu belirtti.


Gün, "Bir fidanıyerinden alıp başka bir yere dikerseniz yerini yadırgamazsa, severse yeşerir, çiçek açar, meyve verir. Çocuğun aileden okula geçişinde ona destek olursak, okulu severse, arkadaşlarını severse, verim alacağımızdan hareket ederek çocuklarımıza bu süreçte destek olmalıyız. Çocuklarımızın sadece akademik başarısıyla yetinmiyor; kendisini, çevresini seven olumlu davranışlar geliştirmiş bireyler olmasına önem veriyoruz." dedi.


Gün, velilere de seslenerek, "Anaokulu heyecanınızı ilkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede de artırarak devam ettirin. Çocuğunuzun elinden tutmadığınızda başkalarının onun elinden tutacağını unutmayın" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi
    1. Karısını öldüren koca adliyeye sevk..
    2. Emniyet Müdürü Aktaş’tan hastalara..
    3. Okulların açılmasına 3 gün kala uzman..
    4. Rumkale’de Su Sporları Festivali..
    5. Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi..
    6. Nicki Minaj'dan emeklilik kararı
    7. Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
    8. Yemen’deki katliamda bilanço artıyor
    9. İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini..
    10. Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu’na..
    11. Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi
    12. Haliliye Voleybol Takımı lige sıkı..
    13. Kızılırmak derneklerinden Taşdelen’e..
    14. Filipinler’de dang humması salgını
    15. Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir
    16. 5 yatırıma 14 milyar TL
    17. "GastroAntep" sanayi ve ticareti..
    18. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP..
    19. Vali Yardımcılarından Rektör Uysal’a..
    20. Kaplan: Uyarıyorum, intihar ediyoruz!
    21. Türkeli’de Köylü Pazarı hizmete girdi
    22. Diyarbakır'da terör operasyonu
    23. Tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
    24. HDP'li Lice Belediye Başkanı gözaltıda
    25. Sinop’ta inşaat malzemesi yüklü..
    26. Milli güreşçiler olimpiyat kotası için..
    27. Türkiye ile Andorra 3. kez..
    28. Faizsiz sigortanın adresi olan Katılım..
    29. Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal,..
    30. EYT son durum ne? Cumhurbaşkanı..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!