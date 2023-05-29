Hayko Cepkin Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Sandıktan galibiyetle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu.

Ünlü isimlerde seçim boyunca muhalefetin lehine çalışmalarda bulundu.

Bu isimlerden birisi de ünlü şarkıcı Hayko Cepkin oldu.

Muhalefete oy istemişti

Hayko Cepkin seçimlerden önce aleni bir şekilde muhalefete oy istemişti.

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Cepkin seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan isimlerden birisi oldu.

Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

Seçim sonuçlarının ardından ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

Yavaş'a veya İmamoğlu'na bırakmasını istedi

Değişim gerektiğini ve belediye seçimlerine bu değişim çerçevesinde girilmesi gerektiğini belirten Cepkin, görevin Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na bırakılması gerektiğini savundu.

"Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki"

Hayko Cepkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Evet sonuçları sabırla bekledik şimdi gerçekler vakti. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki.

"Muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu"

En yüksek oy oranına sahip muhalif parti olduğunuz için, oylar bölünmesin bir noktada toplansın diye bir çok seçmen CHP ye oy vermektedir. Bu maalesef partinizin oy oranının gerçeğidir. Her seçim zamanı 'bakın bu çok önemli, son seçim, bu kez bitti, oy verin, sandığı bırakmayın' vesaire söylemleri ile muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu. 20 yıl az bir süre değil ve görüyoruz ki bu uzun süreçte maalesef partiniz bünyesi, elini güçlendirebilecek, organize olabilecek gerçekçi, somut ve yeterli adımlar atamamış. 'Mağlup olsak da bu seçimin kazananı biziz' gibi bir istatistik yüzde hesabı da bu halkı artık kesmez.

"CHP kadrolarının kökten yenilenmesi kaçınılmazdır"

CHP kadrolarının kökten yenilenmesi, gerekli istifaların yapılıp, 'muhalefet' olarak hayata devam etme rahatlığında değil de, gerçekten 'iktidar' olma gerçekliğine sarılmış yeni kadrolar yaratılması esastır, kaçınılmazdır. 20 yılda halka umut ve veya lider olabilecek sadece iki isim öne çıkarılabilmiştir. Malumunuz onlar da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş beyler. Yeni süreçte artık nasıl bir strateji uygulanır, yerel seçimlere nasıl hazırlanılır, genel başkan kim olur ve önümüzdeki 5 senede nasıl yenilenir bunlar partinizin yeni kaçınılmaz yol süreçleridir. Aynı düzende devam edilmesi kanaatimce hiç bir fark yaratmayacaktır. Bu uzun yolculukta İnandığım tek gerçek ve umut ışığım asla ilkesinden ve kurucu lideri M. K. Atatürk'ün yolundan sapmayan milletimizdir.