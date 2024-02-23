Hayırsever vatandaşların yaptırdığı cami dualarla ibadete açıldı: Sırçalı Camisi’nde ilk cuma namazı kılındı



Konya’nın Hüyük ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Sırçalı Camisi dualarla ibadete açıldı.

İlçeye bağlı Kıreli Mahallesinde yapımı tamamlanan Sırçalı Camisi cuma namazı sonrası dualar eşliğinde ibadete açıldı. Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Kıreli Mahallesi Sırçalı Camisi’nde vaaz ederek cuma namazını kıldırdı. Camide Cuma hutbesi ise İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal irad etti. Namaz sonrasında İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz’ün yaptığı dua ile caminin açılışı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, caminin yapımında emeği geçenler ile hayır sahiplerine teşekkür etti.

Açılış programına, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal, İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.