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Hayırsever vatandaşın yaptırdığı Mescit ibadete açıldı

Burdurlu hayırsever iş adamı Ahmet Fidan tarafından yaptırılan mescit, ibadete açıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:23
Hayırsever vatandaşın yaptırdığı Mescit ibadete açıldı

Burdurlu hayırsever iş adamı Ahmet Fidan tarafından yaptırılan mescit, ibadete açıldı. Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin tarafından yapılan açılışın ardından mescitte ikindi ezanı okunarak ilk namaz kılındı. Törenedaire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Açılış öncesi mescidi yaptıran hayırsever Ahmet Fidan“Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) ormanın kuruluşundan bu tarafa yol güzergâhında mola veren insanlara hizmet etmek için mescit yaptırmak isteme talebinde bulundum. Bana bu izni veren kaymakam Yalçın Sezgin’e teşekkür ediyorum” dedi.


Açılışta konuşan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin “ BEKAP’ de bizi yalnız bırakmayan bakanlarımız, sanatçılarımız ve konferanslarımıza katılan ünlülerimiz adına dikmiş olduğumuz “kitap için 5 dakika mola” sloganı ile kitap okuma kamelyası yaptırdık. Bu kamelya ya mola verecek insanların okuyabileceği kitaplar da koyalım dedik. Bana dediler ki, bu kitaplar kaybolur, bu kitaplar çalınır, bende dedim ki, yeter ki kitapları çalsınlar, herkes kitap hırsızı olsun, kitapları çalanlarda mutlaka okuyacaklardır, nerede okuyacağı da önemli değil. Hayırsever Ahmet Fidan bey mescit yaptırmak istediğini bizlere iletti. Bizlerde fikrine sıcak baktık ve her türlü desteği verdik. Bu mescidimiz tamamlandı yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Mescit açılış öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ve beraberindekiler edilen duaların ardından mescitte ikindi ezanı okunarak ikindi namazını kıldılar.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:23
  1. kitap
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