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Ekonomi

Hayırsever iş adamından 200 aileye gıda yardımı

İstanbul’da yaşayan Besnili iş adamı Ömer Emre, ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:12:00 - 2020-08-06 11:12:20
Hayırsever iş adamından 200 aileye gıda yardımı

Kurban Bayramı öncesi Adıyaman ile Besni’de yaşayan fakir fukara garip gurebaya erzak paketi ve kurban eti dağıtan Emiroğlu Ailesi’nden Ömer Emre, yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Bayramların paylaşma günleri olduğunu ifade eden Emre, “Besni bizim doğup büyüdüğümüz yer ve hiçbir zaman aslımızı unutmadık. Besnili hemşerilerimize her zaman destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Gurbette yaşıyor olsak da kalbimiz her zaman Besni için atıyor. Bu vesileyle de Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi olan ailelerimize destek olmak amacıyla yardımlarda bulunduk. İnşallah her daim elimizden geldiği kadarda hemşerilerimize destek olacağız” dedi.

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