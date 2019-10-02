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"Hayırlı olsun" diyen Bakan Selçuk'tan toplu iş sözleşmesi müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerimizle alakalı bir söz vermiştik. Geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:43
"Hayırlı olsun" diyen Bakan Selçuk'tan toplu iş sözleşmesi müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerimizle alakalı bir söz vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun."

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:43
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. toplu iş sözleşmesi

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