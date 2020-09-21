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Gündem "Hayırlı olsun" deyip duyurdu! O görüntüler artık tarih oluyor
Gündem

"Hayırlı olsun" deyip duyurdu! O görüntüler artık tarih oluyor

İstanbul'da bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki eski vericilerin sökümüne başlandı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:48:00 -
"Hayırlı olsun" deyip duyurdu! O görüntüler artık tarih oluyor

Çamlıca'da görüntü kirliliğine yol açan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması amacıyla yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı.

Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Eski antenlerin ise sökümüne başlandı.

Söküm işleminin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Küçük Çamlıca'daki yeni anten kulemiz bitti ve faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi'ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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