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Gündem Hayırlı işler Serdar Bey! Çocuk bayramı değil Mustafa Kemal’e benzeyen adamın para bayramı
Gündem

Hayırlı işler Serdar Bey! Çocuk bayramı değil Mustafa Kemal’e benzeyen adamın para bayramı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 12:55:00 -

Kemalistleri tokatlayarak köşeyi dönen TikTok fenomeni Serdar Görel, 23 Nisan’da açtığı canlı yayında yine müthiş para kazandı.

Mustafa Kemal'e benzerliğiyle kemalistlerin ilgisini gören Serdar Görel isimli TikTok kullanıcısı, 23 Nisan paylaşımıyla yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

Mustafa Kemal'e olan fiziki benzerliğini suistimal eden Görel, Tiktok'ta '23 Nisan Özel Yayını' açtı.

Şahsa birçok kullanıcının hediyeler gönderdiği görüldü.

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