"Hayırdır" dedirten adım! "HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaptığı konuşmasında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek geziyor

HDP'li Mithat Sancar, HDP üyelerinin bölgede köyleri tek tek dolaşarak neden aşı yaptırılması gerektiğini anadillerinde anlattıklarını ifade etti.

"Kim ne derse desin kulak asmayın, aşıyı mutlaka yaptırın"

Yaptığı konuşmada bölge insanına aşı olmaları yönünde çağrı yapan Sancar, "Mücadelemizde de günlük hayatımızda da sağlıklı olmak zorundayız. Aşı konusu ciddi bir konu. Sizi yanıltmak isteyenler olabilir. Bakın pandemi bütün insanlığı tehdit ediyor. Fakat son zamanlarda Ağrı ve Patnos da dahil olmak üzere şehirlerimizin çoğunda çok büyük bir vaka patlaması var. Bu bizi endişelendiriyor, bu bizi üzüyor. Kim ne derse desin kulak asmayın, aşıyı mutlaka yaptırın. Devlete düşen görev var. Aşıyı yeterince getirmek zorundadır" dedi.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın bölgedeki katliamlarına sessiz kalan ve teröristlere terörist diyemeyen HDP'nin sözde "insanların sağlığını düşünen" bu adımı, "Hayırdır inşallah" dedirtti.