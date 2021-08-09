  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 yeni vaka görüldü
Valilik gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası başlattı
Birleşmiş Milletler: Son derece endişe verici
Terör örgütü propagandası yapan şahıs enselendi
Siyaset "Hayırdır" dedirten adım! "HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"
Siyaset

"Hayırdır" dedirten adım! "HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"

Bölge halkına zulümler yapan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP üyelerinin bölgede köyleri tek tek dolaşarak halka aşı yaptırılması gerektiğini anadillerinde anlattıklarını söyledi. PKK'lı teröristlerin saldırılarına sessiz kalan HDP'nin sözde "insanların sağlığını düşünen" bu adımı "hayırdır inşallah" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 19:02:00 - 2021-08-09 19:26:29
"Hayırdır" dedirten adım! "HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaptığı konuşmasında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek geziyor

HDP'li Mithat Sancar, HDP üyelerinin bölgede köyleri tek tek dolaşarak neden aşı yaptırılması gerektiğini anadillerinde anlattıklarını ifade etti.

"Kim ne derse desin kulak asmayın, aşıyı mutlaka yaptırın"

Yaptığı konuşmada bölge insanına aşı olmaları yönünde çağrı yapan Sancar, "Mücadelemizde de günlük hayatımızda da sağlıklı olmak zorundayız. Aşı konusu ciddi bir konu. Sizi yanıltmak isteyenler olabilir. Bakın pandemi bütün insanlığı tehdit ediyor. Fakat son zamanlarda Ağrı ve Patnos da dahil olmak üzere şehirlerimizin çoğunda çok büyük bir vaka patlaması var. Bu bizi endişelendiriyor, bu bizi üzüyor. Kim ne derse desin kulak asmayın, aşıyı mutlaka yaptırın. Devlete düşen görev var. Aşıyı yeterince getirmek zorundadır" dedi.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın bölgedeki katliamlarına sessiz kalan ve teröristlere terörist diyemeyen HDP'nin sözde "insanların sağlığını düşünen" bu adımı, "Hayırdır inşallah" dedirtti.

'HDP PKK'nın sivil kanadıdır'
'HDP PKK'nın sivil kanadıdır'

Siyaset

'HDP PKK'nın sivil kanadıdır'

Dikkat çeken açıklama!
Dikkat çeken açıklama! "HDP PKK'nın askere alım şubesi gibi çalışıyor"

Gündem

Dikkat çeken açıklama! "HDP PKK'nın askere alım şubesi gibi çalışıyor"

Teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti! HDP PKK'ya böyle hizmet etmiş
Teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti! HDP PKK'ya böyle hizmet etmiş

Gündem

Teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti! HDP PKK'ya böyle hizmet etmiş

Teröristlerin sözcüsü TTB’den, hastane katliamına çıt yok! Konuşsana TTB!
Teröristlerin sözcüsü TTB’den, hastane katliamına çıt yok! Konuşsana TTB!

Gündem

Teröristlerin sözcüsü TTB’den, hastane katliamına çıt yok! Konuşsana TTB!

Maaş düzenlemesi CHP ve HDP tarafından engellenen güvenlik korucularından tepki: CHP ve HDP PKK’nın yanında
Maaş düzenlemesi CHP ve HDP tarafından engellenen güvenlik korucularından tepki: CHP ve HDP PKK’nın yanında

Siyaset

Maaş düzenlemesi CHP ve HDP tarafından engellenen güvenlik korucularından tepki: CHP ve HDP PKK’nın yanında

"İhanet oluşumu" TTB, harekete geçti! Aşı endişesini açıklayan doktorları, bilime karşıymış gibi gösterip hedef aldılar!

Gündem

"İhanet oluşumu" TTB, harekete geçti! Aşı endişesini açıklayan doktorları, bilime karşıymış gibi gösterip hedef aldılar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay