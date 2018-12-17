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Hayır kapısı yenilenerek açıldı

Bayrampaşa Belediyesi’nin ‘Hayır Kapısı’ yeni yeri ve modern görünümüyle, Belediye Başkanı Atila Aydıner'in de katılımıyla hizmete açıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:05
Hayır kapısı yenilenerek açıldı

Yılda 7 bin aileye yardım eden ve ihtiyaç sahiplerine umut olan Bayrampaşa Belediyesi’nin ‘Hayır Kapısı’ yeni yeri ve modern görünümüyle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan Hayır Kapımız ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Böyle hayırlı bir işe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreninde konuşan Başkan Atila Aydıner, “Proje ve hizmetlerimizle 7’den 70’e tüm Bayrampaşalıların gönlünde yer bulabilmenin mücadelesini verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Güler yüzlü belediyeciliğimizle sosyal belediyeciliği ön plana aldık. Bu bağlamda, gerçek ihtiyaç sahibi her aileye dokunduk. Yardım etmek dinimizin ve kültürümüzün anlamlı bir eylemidir. O nedenle ben buradan herkesi yardım etmeye davet ediyorum. Yardım çalışmalarımızda bizlerden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen iyilik gönüllüsü her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerin bilemediği, duyamadığı ve göremediği ihtiyaç sahiplerini lütfen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze veya Hayır Kapımıza bildiriniz. Biz de Hz. Ömer’in örnek adaletiyle hareket ederek, utanan, sıkılan ve mahcubiyet yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatalım”  dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:05
  1. Bayrampaşa Belediyesi
  2. Hayır Kapısı
  3. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner
  4. Hz. Ömer

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