Haydut İsrail, BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
UNIFIL mevzisine isabet eden mühimmat sonucu bir barış gücü askeri hayatını kaybetti. Saldırının kaynağına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bir noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Adşit el-Kusayr beldesi yakınındaki UNIFIL mevkisine mühimmat isabet ettiği aktarıldı.

Açıklamada, olayda 1 UNIFIL askerinin hayatını kaybettiği, 1'inin de ağır yaralandığı kaydedildi.

"Mühimmatın kim tarafından ateşlendiği bilinmiyor"

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölen asker için taziye, yaralanan asker için de geçmiş olsun mesajı verilerek, "Hiç kimse barış davasına hizmet ederken hayatını kaybetmemelidir." ifadesi kullanıldı.

NNA: Endonezya birliğinin konuşlandığı bölge hedef alındı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldı.

UNIFIL, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargaha roket ve mühimmat isabet ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Lübnan'ın güneyine hançer gibi saplanacak! Sınır hattında dengeleri değiştirecek korkunç plan!
Lübnan'ın güneyine hançer gibi saplanacak! Sınır hattında dengeleri değiştirecek korkunç plan!

Gündem

Lübnan'ın güneyine hançer gibi saplanacak! Sınır hattında dengeleri değiştirecek korkunç plan!

Lübnan’ın güneyinde çatışma! Katil İsrail kayıp vermeye devam ediyor
Lübnan’ın güneyinde çatışma! Katil İsrail kayıp vermeye devam ediyor

Dünya

Lübnan’ın güneyinde çatışma! Katil İsrail kayıp vermeye devam ediyor

İsrail'den Lübnan'a yeni bombardıman: En az 10 ölü, 12 yaralı
İsrail'den Lübnan'a yeni bombardıman: En az 10 ölü, 12 yaralı

Dünya

İsrail'den Lübnan'a yeni bombardıman: En az 10 ölü, 12 yaralı

Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi!
Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi!

Dünya

Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi!

Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi!
Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi!

Dünya

Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi!

