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Dünya Haydut ABD'den Kosova'ya güvence
Dünya

Haydut ABD'den Kosova'ya güvence

Yeniakit Publisher
2023-11-09 17:45:00 -
Haydut ABD'den Kosova'ya güvence

Küresel haydut ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması için AB liderleri tarafından sunulan tüzük taslağının Kosova Anayasası'na tam uyum sağlayacak şekilde yazıldığına inandığını belirtti.

Hovenier, düzenlediği basın toplantısında, AB liderleri tarafından Kosova ile Sırbistan liderlerine sunulan, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde kurulması öngörülen Sırp Belediyeler Birliğinin tüzük taslağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, birliğin herhangi bir anayasa değişikliği talep etmeden mevcut Kosova Anayasası'na uygun olması gerektiğini vurguladığını belirten Hovenier, "Anayasa Mahkemesi kararlarıyla tutarlı olması gerekir. Yürütme yetkisine sahip olmamalıdır. Ek bir hükümet katmanını oluşturmamalıdır. Kosova hükümetine sunulan bu yasa taslağının tüm bu kriterleri yerine getirdiğine ve dolayısıyla Kosova Anayasası'na uygun olarak yazıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hovenier, tüzük taslağı ile ilgili son sözün Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi gerektiğini ve bu anayasal incelemenin, taslak içeriğinde de bulunduğunu sözlerine ekledi.

AB'nin sürecin hızla ilerlemesi yönünde bir talebi olduğuna dikkati çeken Hovenier, "Kosova Hükümeti'nin bu taslak tüzük üzerinde ilerlememesi için hiçbir nedeni yok. (Kosova) Başbakan bunu bütünüyle kabul etmeye hazır olduğunu haftalar önce söylemişti. Biz de bunun daha geniş stratejimiz çerçevesinde yapılması için çalışıyoruz." dedi.

Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasıyla ilgili tüzük taslağı, AB, ABD, Almanya, Fransa ve İtalya'nın yüksek temsilcilerinden oluşan heyetin 21 Ekim'de Kosova ve Sırbistan ziyaretleri sırasında iki ülke liderlerine sunulmuştu.
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Kosova-Sırbistan müzakereleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26 Ekim'de Brüksel'de Sırbistan ile Kosova liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

AB liderleri, görüşmelerin ardından ortak açıklama yayımlayarak, Kosova'ya Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına yönelik prosedürü başlatma, Sırbistan'a da Kosova'nın bağımsızlığını fiilen (de-facto) tanıma çağrısında bulunmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Kosova konusunda önceden varılmış tüm anlaşmaların uygulanmasını istediğini, Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeyeceklerini ve bunun bilinen bir durum olduğunu vurgulamış, Kosova Başbakanı Albin Kurti ise iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanabilmesi için "anlaşmaları imzalamanın" gerekli olduğuna dikkati çekmişti.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda 2013'te, Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmıştı. Kosova Meclisi'nde onaylanan birliğin tüzüğü, Kosova Anayasa Mahkemesi'nin "yürütme yetkisine sahip olabilir" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna karar vermesi nedeniyle uygulamaya konulamamıştı.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

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