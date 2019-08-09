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HAYDOS Başkanı Dağdelen uyardı; “600’e yakın köpek sokakta kalır”

Dalaman Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısına izleyici olarak katılan Hayvan Dostları Derneği Başkanı (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve meclis üyelerine hayvan barınağındaki sorunları iletti ve taleplerini anlattı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
HAYDOS Başkanı Dağdelen uyardı; “600’e yakın köpek sokakta kalır”

Dalaman Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısına izleyici olarak katılan Hayvan Dostları Derneği Başkanı (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve meclis üyelerine hayvan barınağındaki sorunları iletti ve taleplerini anlattı.


Toplantıda, sokaklarda yaşamak zorunda olan sessiz dostların sıkıntılarını ve HAYDOS bakım evinin eksiklerini dile getirdiklerini belirten Türkan Dağdelen; “Son seçimlerde hem Dalaman hem de Ortaca Belediye Başkanları değişti. Hangi partiden oldukları bizi bağlamıyor derdimiz siyaset değil yüzlerce hayvanın yaşadığı HAYDOS bakım evi ve 5199 sayılı yasa bizim için önemli olan. Ayrıca hayvanların sorunlarına çare bulmak biz insanoğlunun ahlaki ve insani sorumluluğudur. Asla pes etmeyeceğiz. Acilen her iki başkanın bizimle masaya oturup, aklın yolu bir diyerek senelerdir olduğu gibi ortak çalışmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.


Sıkıntıları, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve meclis üyelerine aktardığını ifade eden HAYDOS Başkanı Dağdelen; “Biz artık bu yükün altından kalkamıyoruz. Kendi imkanlarımla kurduğum bir barınak var, Dalaman ve Ortaca belediyeleri ile çalıştık. Personelimiz yok, verilecek dediler, elimizdekini de aldılar, Personel saat beşten sonra çalışmıyor, mesaisi ödenmiyor, barınak unutulmuş durumda. Ortaca Belediyesi Başkanı Alim Uzundemir, ‘Dalyan’da yerimiz var orası beni bağlamıyor’ dedi. Bağlayacak öyle bir lüksleri yok. Çünkü halen iki Ortaca personeli barınakta çalışıyor. Köpek sayısı 500’ü geçti. Köpekler nereye gidecek, ne yiyecek, kim bakacak hiç düşünen yok. Bir ambulansımız var Gaziantep’ten geldi. Artık her şey bizim sırtımızda. Mama alınan firma, alınan mamaların bedeli ödenmediği için icraya vereceğini söylüyor.” dedi.


“Ortak çalışmalıyız”


Sokak hayvanları konusunda iki ilçe arasında sınır olmadığını dile getiren HAYDOS Başkanı Dağdelen; “Dalaman dünya çapında bir ilçe, bizim taleplerimiz bayramdan sonra sizlere yazılı olarak gelecek. Sokak hayvanlarının popülasyonun düşmesi konusunda Ortaca ile ortak çalışırsak başarı sağlarız. Onun dışında boşa kürek çekeriz.” şeklinde konuştu.


“600 köpek sokakta kalır”


Her iki belediyeden yardım beklediklerini dile getiren Dağdelen, şunları kaydetti; “Biz gerekli ilgiyi göremezsek her iki hayvan ambulansı Gaziantep’e geri gidecek. Belediyeler bizi daha fazla ciddiye almazsa 600’e yakın köpek sokakta kalır. Köpeklerin hepsi kısır, aşılı ama ben bakamadığım hayvanı insani ve ahlaki olarak o kapıların ardında tutmam. Muhtemelen bu 600 köpeğin yarısı Dalaman’a yarısı Ortaca sokaklarına gelecek. Ayrıca bu konuda gerekirse büyük bir eylem yapacağım. Bu sadece belediye başkanının değil, hepimizin sorunu. Bütçe yok cümlesini kabul etmiyorum. Bütçe ayrılacak. Yetmediği yeri ben tamamlayacağım. Barınağın olduğu yer bizden önce çöplüktü şimdi ne hale geldi, ne kadar güzelleşti bir gidip bakın. Beni arayıp Türkan köpekleri, kedileri topla diyorlar. Ne yiyecek onlar orada, temizliği kim yapacak, ölenleri nereye gömeceğiz.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
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