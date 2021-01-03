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Aktüel HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti
Aktüel

HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "HAYDİ uygulamasını 65 bin 800 kişi indirdi, 7 bin 300 ihbar yapıldı" - "2020'de Çevre, Doğa ve Hayvan Polisi kuruldu. 2 bin 500 personel, 110 araçla toplam 650 olaya müdahale edildi"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:00:42 -
HAYDİ uygulamasını indiren kişi sayısı 65 bini geçti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 bin 800 kişinin cep telefonuna yüklediği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasından 7 bin 300 ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2020'de canlarımızı, hayvanlarımızı da unutmadık. Çevre, Doğa ve Hayvan Polisi kuruldu. 2 bin 500 personel, 110 araç ile toplam 650 olaya müdahale edildi. HAYDİ uygulamasını 65 bin 800 kişi indirdi, 7 bin 300 ihbar yapıldı. 2021'de polisimiz ve jandarmamız ile tüm canlar için..."

HAYDİ uygulaması, 28 Temmuz 2020'de vatandaşların kullanımına sunulurken emniyetin yeni birimi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ve büro amirlikleri ise 1 Ağustos 2020'de hizmete vermeye başlamıştı.

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