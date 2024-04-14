Haydi Tut Elimi Derneği “Hatay İçin Elele” etkinliğini gerçekleştirdi! Hatay halkı şimdi birbirine daha sıkı sarılıp geleceğe umutla bakıyor

Haydi Tut Elimi Derneği ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle Hatay’da çocuklar ve ailelere yönelik “Hatay İçin Elele” programını düzenlendi. Haydi Tut Elimi Derneği gönüllü gençleri, 6 Şubat depreminden etkilenen Hatay’a giderek, Hatay’ın deprem sonrası zorlu sürecinde çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Önemli bir adımı temsil ediyor

Haydi Tut Elimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumsal dayanışma gücünün, her daim insanlığın en önemli değerlerinden biri olduğunu ve bu değerlerin en somut örneklerinden birinin Haydi Tut Elimi Derneği’nin Üsküdar Üniversitesi işbirliğinde Hatay’da çocuklara ve ailelere gerçekleştirdiği yardım çalışmaları olduğunu belirtti.

Çalışmalarının sadece maddi destek sağlamakla kalmadığını ve gelecek için önemli bir adımı temsil ettiğini aktaran Tarhan, “Hatay, coğrafi konumu ve kültürel zenginliğiyle dikkati çeken bir şehirdir. Ancak, asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası yaşanan ekonomik zorluklar ve sosyal sorunlar, birçok aile için hayatı zorlaştırdı. İşte tam da bu noktada, Haydi Tut Elimi Derneği’nin gönül elçileri devreye girerek, ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara destek olmak için harekete geçtiler” değerlendirmesinde bulundu.

Tarhan, yardımseverlik çalışmalarının sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumda birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini kaydederek, “Gösterilen sevgi ve destek, Hatay’da yaşayan herkesin birbirine daha sıkı sarılmasını ve geleceğe umutla bakmalarını sağladı” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte güçlü olduk

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar, Hatay’da gönüllü gençlerin sevgiyle çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Hatay’da birbirimize sarıldık, hep birlikte güçlü olduk” açıklamasında bulundu.

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Bölgedeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Haydi Tut Elimi Derneği Genel Sekreteri A. Banu Güngenci şunları kaydetti: “Haydi Tut Elimi Derneği gönüllüleri Hatay Antakya Suvatlı ve Saçaklı Köyleri ile Antakya Akçaova’ya giderek burada çocuklara mont, pantolon ve çorap dağıtımı yaptı. Çocuk şenliği de yapıldı. (Yüz boyama, el boyama, palyaço ile etkinlikler, ip atlama, şarkılar, danslar, bilim atölyesi, astronomi atölyesi, kar spreyi ve konfetiler ile eğlence.) Erzak dağıtımı olarak alışveriş kartları dağıtıldı. Ayrıca kadın paketleri, hijyen paketleri ve kadın, erkek, çocuk kıyafetleri ile ayakkabı dağıtımı da yapıldı. Etkinlik boyunca gezilen 3 okulda da öğretmenlere Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın ‘Bilinçli Genç Olmak’ ve ‘Son Sığınak Aile’ kitapları hediye edildi.”

Hiç düşünmeden...

Güngenci, gönüllü gençlerin birlik olup hiç düşünmeden, bir an bile tereddüt etmeden Hatay’a koştuklarını kaydederek, “Çok emek verip zoru başardılar. Bir kişi bile ‘Ben yoruldum’ demedi. ‘Daha ne yapabilirim?’ diye sordu. Memleketim böylesine muhteşem gençlere sahip iken bizler her daim ayakta kalırız” değerlendirmesinde bulundu.

“Minik yüreklerde bir damla sevinç olduk”

Haydi Tut Elimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Şekli, acıların, kayıpların, sıkıntıların çok büyük olduğu deprem bölgesine küçücük umutlar ve mutluluklar götürmek istediklerini aktararak, “Yola çıkarken vereceğimiz desteğin nasıl olacağı endişesi vardı fakat minik adımlar çığ gibi büyüdü. Birlik olmanın, yardımlaşmanın, pozitif dayanışmanın, tüm sorunların üstesinden geldiğini gördük. Takım ruhunun, önemi gençlerin enerji ve yetenekleri ile birleşince minik yüreklerde bir damla sevinç olduk” yorumunu yaptı.

Haydi Tut Elimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Tarhan,”Sevgiyi bütün hücreleriyle taşıyan ve insana dokunmada muhteşem olan değerli gençlerimiz şahane bir etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan onur duyduk. Hepiniz topluluğumuza ayrı ayrı değer kattığınız ve zor şartlara aldırmadan tüm gücünüzle yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz” dedi.