Haydi Milli Gazete! İki yüzlü olmadığını ispatlama günü
Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskında İsrail'i kınamaktan geri duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yahudi işgali altındaki Kudüs'te Sinagog'a düzenlenen silahlı saldırıdan sonra, Netenyahu'ya başsağlığı mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun adımından sonra gözler, bugünkü manşet haberinde Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail açıklamasını eleştiren Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'ye çevrildi. Milli Gazete'nin, 6'lı masadaki ittifak ortağı Kılıçdaroğlu'nu da yarınki manşetine taşıması bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
Siyonist İsrail'in, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği silahlı saldırıda 9 masum Filistinliyi katletmesinden sonra, Filistinli Hayri Alqam, Kudüs'teki Sinagog'a saldırdı.
Saldırının İsrail'e misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırısını çok sert ifadelerle kınamıştı. Ardından Sinagog'a düzenlenen saldırıyı da eleştiren Dışişleri Bakanlığı, Temel Karamollaoğlu'nun Milli gazetesi tarafından hedefe kondu.
Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Sinegog'a yönelik saldırıdan sonra, Netenyahu'ya bir başsağlığı mektubu gönderdi.
Kılıçdaroğlu mektubunda, İsrail halkının acısını paylaştığını belirtti.
Dışişleri'nin sırtında yumurta küfesi var da Kılıçdaroğlu'nun sırtında ne var?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Netenyahu'ya gönderdiği mektubundan sonra gözler Milli Gazete'ye çevrildi.
Şimdi kamuoyu, Dışişleri Bakanlığı'nın Cenin Mülteci Kampı'na yönelik siyonist saldırıyı en sert dille kınamasını görmeyip, dünya diplomasisi gereği yaptığı açıklamayı, "İktidar terörü karıştırdı" ifadeleri ile hedef alan Milli Gazete'nin, iki yüzlü olmadığını görmek için saat sayıyor.
Karamollaoğlu'nun gazetesinin yarınki manşetinde, Cenin saldırısını kınamayıp, Netenyahu'ya Sinagog'a saldırıdan dolayı başsağlığı mektubu gönderen Kılıçdaroğlu'nu da aynı dozda eleştirmesi bekleniyor.