0553 313 94 23

‘Haydi Çocuklar Spora’ projesi meyve vermeye devam ediyor

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 6 yıl önce okullarda başlanan ‘Haydi Çocuklar Spora’ adlı proje meyvelerini vermeye devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 10:39
‘Haydi Çocuklar Spora’ projesi meyve vermeye devam ediyor

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 6 yıl önce okullarda başlanan ‘Haydi Çocuklar Spora’ adlı proje meyvelerini vermeye devam ediyor.


Uzman antrenörler, yeni yetenekleri keşfetmek için öğrencilerle bir araya geldi. Çok sayıda çocuk, birçok branşta başarılı oldu, aktif spora başladı. Projenin en çok ilgi gören branşlarından basketbol oldu, son olarak Sıla Yıldırım ve Duru Akyüz milli takım kampına davet edildi.


Öğrencilere branşları tanıtmak, sporla buluşturmak, sevdirmek ve içlerinden yetenekli olanları uygun branşlara yönlendirmek amacıyla ‘Haydi Çocuklar Spora’ adlı proje başlattıklarını kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Proje kapsamında antrenörlerimiz okullara gitti, öğrencilere hem branşları öğrettiği, hem de uygulamalı eğitim verdi” diye konuştu.


Proje kapsamında keşfedilen Yağmur Yıldırım adlı sporcunun geçen yıl milli takım kampına davet edildiğini ifade eden Müdür Öztürk, “Bu yıl da iki sporcumuz daha bizi gururlandırdı. Bener Cordan Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Sıla Yıldırım ile IMKB Ortaokulunu bu yıl bitiren 14 yaşındaki Duru Ayküz, Küçük Kızlar Milli Takım seçmelerini geçerek kampa çağrıldılar” dedi.


Sporcuları basketbola yönlendiren Antrenör Hakan Yamak, “Çocuklarımız hem derslerinde başarılı, hem de sporda. Biz de okullardaki kursların yanı sıra Pota Bordo-Mavi kulübümüzde de katkı sunduk, onlar da çok çalışıp önemli yol aldılar. Eğitimle sporu bir arada, başarıyla yürüttüler, hak ederek milli takım kampına davet edildiler. Olarla gurur duyuyorum” diye konuştu.


Şu anda İstanbul’da milli takım kampında bulunan Duru ve Sıla, “Bu proje olmazsa belki de basketbola başlayamayacaktık. Antrenörümüz yönlendirdi, öğretmenlerimiz destek verdi, ailemiz de yanımızda olunca daha çok çalıştık. Yoğun antrenman programlarımız oldu ama bunu severek yaptık. Milli takım kampında da başarılı olup güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” ifadelerini kullandılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’a yeni sağlık kompleksi
    1. Tarsus’a yeni sağlık kompleksi
    2. Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    3. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    4. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    5. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    6. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    7. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    8. Yunanistan'da peş peşe depremler
    9. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    10. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    11. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    12. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    13. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    14. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    15. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    16. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    17. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    18. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    19. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    20. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    21. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    22. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    23. Ticaret’ten burs yağmuru!
    24. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    25. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    26. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    27. Asya borsaları
    28. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    29. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    30. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!