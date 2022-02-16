  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel “Haydi Çocuklar Camiye Yarışması” sonuçlandı
Aktüel

“Haydi Çocuklar Camiye Yarışması” sonuçlandı

Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye Yarışması”nda kazananlar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 15:06:00 -
“Haydi Çocuklar Camiye Yarışması” sonuçlandı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocukların hem camide hem de evlerde namaz kılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye Yarışması”na 165 bin çocuk katıldı. “Dünya çocukları namazda buluşuyor” çağrısıyla başlayan yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra İsveç, Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden de katılım oldu.

Yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri düzenlenen törenlerle verildi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye “haydicocuklarcamiye.com” adresinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay