“Haydi Çocuklar Camiye Yarışması” sonuçlandı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocukların hem camide hem de evlerde namaz kılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye Yarışması”na 165 bin çocuk katıldı. “Dünya çocukları namazda buluşuyor” çağrısıyla başlayan yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra İsveç, Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden de katılım oldu.

Yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri düzenlenen törenlerle verildi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye “haydicocuklarcamiye.com” adresinden ulaşılabiliyor.