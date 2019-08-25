Haydi, anneler mutfağa! Bu tarif bebeklerinizin iştahını açacak

Bebekler ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenmelidir. 6. aydan itibaren ise ek gıdalara geçiş süreci başlar. Elbette ki bu süreç formül mama kullananlarda çok daha farklıdır. Birçok uzman yalnızca formül mama ile beslenen bebeklerin 4. aydan itibaren yoğurt ve sütlaç gibi gıdalarla tanışmasını uygun buluyor.

Bu hataya ortak olmayın

Birçok anne evde pişen yemeklerin suyundan bebeklerine tattırır. Hatta 7. aydan sonra bebeklere ev halkı için pişen yemeklerden yedirilir. Ancak uzmanlar bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor. Bebeğinizin yemeğinin ayrı hazırlanması onun gelişimi için son derece önemlidir. Çünkü çocuklar 2 yaşına gelene kadar tuz ve şekerle tanıştırılmamalıdır. Ev halkı için pişirilen yemeklerde bolca tuz, yağ ve salça bulunur. Bunlar bebeğin sağlığını olumsuz etkiler ve gelecekte ciddi hastalıklarla karşılaşmasına yol açabilir.

İlk yıl çok önemli

Ek gıdaya geçtikten sonra bebekler her şeyi yiyebilir şeklinde bir anlayış doğru değil. İlk bir yıl bebek beslenmesinde son derece kıymetlidir. Bebek 12. ayını tamamlamadan bal, kuruyemiş, domates ve yumurta beyazıyla tanıştırılmamalıdır. Diğer gıdalar ise son derece dikkatli verilmelidir. Örneğin bebeğiniz havuçla tanıştı. Bu sebzeyi bebeğinize yedirdikten sonra dört gün boyunca evladınızı yeni bir gıda ile tanıştırmayın. Böylece çocuğunuzun nelere karşı alerjik reaksiyon gösterdiğini gözlemlemiş olursunuz.

Pancarlı-yaban mersinli mama tarifi (7+)

Malzemeler:

1 orta boy pancar

Yarım su bardağı yaban mersini

Öncelikle pancarları güzelce temizleyip, küp küp doğrayın.

Pancarları iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Haşlanan pancarların içerisine yaban mersinini ilave edin.

Mama 10-15 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Pancar ve yaban mersinlerini rondoya atın.

Püre kıvamına getirdiğiniz mamayı 7. aydan itibaren tüm bebeklere yedirebilirsiniz.