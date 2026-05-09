Aktüel
HAYDER 'Kardeşin Paydaşın Olsun' diyerek merhamet köprülerini kuruyor

Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği HAYDER, bu bayramda da "Kardeşin Paydaşın Olsun" diyerek merhamet köprülerini kuruyor.

Vekâletle kurban hazırlıklarını tamamlayan dernek, bu yıl da Türkiye ile beraber 3 kıta 19 ülkede yüz binlerce sofraya bayram sevincini ve bereketini taşıyacak.

2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında hisse bedelleri de netleşti. HAYDER, yurt dışı büyükbaş hisse bedelini 5 bin lira, yurt içi hisse bedelini ise 19 bin 500 lira olarak belirledi.

Peki, yurt dışı fiyatları neden daha uygun? Yetkililer bu durumu; yerel maliyetlerin düşüklüğü ve toplu alım gücüyle açıklıyor.

İslâmî usûllere uygun olarak yapılan kesimler; bayramın ilk üç günü içerisinde bizzat HAYDER personeli ve gönüllüleri nezaretinde yapılıyor.

Bağışçılar, her aşamayı cep telefonlarına gelen kesim bilgisi ve video görüntüleriyle takip edebiliyor. Kesilen kurbanlar; Afrika, Asya ve Balkanlar’da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

Yurt içinde ise kurbanlar HAYDER Yesevi Aşevleri aracılığıyla 3 çeşit sıcak yemeğe dönüşerek hafta içi her gün binlerce ilim talebesine ve ihtiyaç sahibine ücretsiz şekilde ulaşıyor.

Geçtiğimiz yıl on binlerce hissenin vekâletini üstlenerek 4 milyondan fazla kişiye kurban eti ikram eden HAYDER’e; web sitesi, mobil uygulama veya 0212 923 1 923 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşmak mümkün. Unutmayın, kurban vekâletleri bayramın ikinci günü saat 18.00’e kadar HAYDER tarafından kabul ediliyor.

