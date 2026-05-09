HAYDER 'Kardeşin Paydaşın Olsun' diyerek merhamet köprülerini kuruyor

Vekâletle kurban hazırlıklarını tamamlayan dernek, bu yıl da Türkiye ile beraber 3 kıta 19 ülkede yüz binlerce sofraya bayram sevincini ve bereketini taşıyacak.



2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında hisse bedelleri de netleşti. HAYDER, yurt dışı büyükbaş hisse bedelini 5 bin lira, yurt içi hisse bedelini ise 19 bin 500 lira olarak belirledi.

Peki, yurt dışı fiyatları neden daha uygun? Yetkililer bu durumu; yerel maliyetlerin düşüklüğü ve toplu alım gücüyle açıklıyor.



İslâmî usûllere uygun olarak yapılan kesimler; bayramın ilk üç günü içerisinde bizzat HAYDER personeli ve gönüllüleri nezaretinde yapılıyor.



Bağışçılar, her aşamayı cep telefonlarına gelen kesim bilgisi ve video görüntüleriyle takip edebiliyor. Kesilen kurbanlar; Afrika, Asya ve Balkanlar’da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

Yurt içinde ise kurbanlar HAYDER Yesevi Aşevleri aracılığıyla 3 çeşit sıcak yemeğe dönüşerek hafta içi her gün binlerce ilim talebesine ve ihtiyaç sahibine ücretsiz şekilde ulaşıyor.



Geçtiğimiz yıl on binlerce hissenin vekâletini üstlenerek 4 milyondan fazla kişiye kurban eti ikram eden HAYDER’e; web sitesi, mobil uygulama veya 0212 923 1 923 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşmak mümkün. Unutmayın, kurban vekâletleri bayramın ikinci günü saat 18.00’e kadar HAYDER tarafından kabul ediliyor.