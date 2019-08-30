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Haydarpaşa Garı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramında mapping gösterisi

T.

30 Ağustos 2019 Cuma 22:53
Haydarpaşa Garı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramında mapping gösterisi

T.C. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Haydarpaşa Garı binasının duvarı renkli mapping gösterisine sahne oldu. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin ardından Kurtuluş Savaşı kahramanları bina yüzeyine yansıtıldı.


T.C. İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir kutlama etkinliği düzenledi. Kutlamada, saat 21.30’da Haydarpaşa Garı ışık gösterileriyle süslenerek renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık yarım saat süren ışık gösterilerinin ardından mapping gösterisine geçildi. Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy’e bakan yüzü, 8 dakika 30 saniye süren mapping gösterisine sahne oldu. 30 Ağustos’u temsilen 30 sayısından geri sayımla başlayan gösterinin ardından, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları 10 dakika boyunca gar binasının yüzeyine yansıtılmaya devam edildi. Vatandaşlar Haydarpaşa Garı binasında düzenlenen renkli etkinlikleri ilgiyle izledi. Gösteri gar yüzeyine dev Türk bayrağının yansıtılmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:53
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