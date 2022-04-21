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Siyaset Hüseyin Baş neredeyse bunu diyecekti! 'Mazot fabrikaları özelleşti, mazot bulamıyoruz'
Siyaset

Hüseyin Baş neredeyse bunu diyecekti! 'Mazot fabrikaları özelleşti, mazot bulamıyoruz'

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, özelleştirme eleştirmesi yaparken neredeyse, "Mazot fabrikalarını özelleştirdiler, şimdi mazot bulamıyoruz." diyecekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 23:55:00 - 2022-04-22 00:03:52
Hüseyin Baş neredeyse bunu diyecekti! 'Mazot fabrikaları özelleşti, mazot bulamıyoruz'

 Yeniakit.com.tr 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Habertürk TV'de Gün Ortası programına katıldı.

"Ekonomik kriz" çığırtkanlığını sürdüren Baş, "Türkiye'de pahalılık yok, hiçbir şey pahalı değil, bizim paramız yok." dedi, ardından "özelleştirme" eleştirisinde bulundu.

"SEKA'mız vardı; gittik özelleştirdik, sattık ve bugün artık işlevsiz bir halde ve biz kâğıt bulamaz hale geldik." ifadesini kullanan Baş, "Şeker fabrikalarını özelleştirdik, biz bugün marketlerde şeker bulamaz hale geldik. Biz neyi özelleştirdiysek, başkalarının eline verdiysek Türkiye'de biz ondan yoksun kaldık." şeklinde konuştu.

Baş neredeyse, "Mazot fabrikalarını özelleştirdiler, şimdi mazot bulamıyoruz." diyecekti ki süre yetmedi.

Hüseyin Baş'ın babası Haydar Baş da dikkat çeken açıklamaları ile gündeme geliyordu. Baş, 2018 yılında asgari ücreti 5 bin lira yapmayı vadetmişti.

"Korona bizi öldürmez." diyen Haydar Baş, engel olmak isteyenlere direnmiş, sonunda koronadan vefat etmişti.

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