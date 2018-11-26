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Haydar Ali Yılmaz kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yılmaz mı oldu?

Haydar Ali Yılmaz AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı mı oldu? İsmi Zeytinburnu AK Parti belediye başkan adaylığı için geçen Haydar Ali Yılmaz’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini yapan Haydar Ali Yılmaz, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Yılmaz, AK Parti 26. Dönem milletvekili de oldu.İşte Haydar Ali Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında soruların cevabı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:38
Haydar Ali Yılmaz kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yılmaz mı oldu?

Haydar Ali Yılmaz AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı mı oldu? İsmi Zeytinburnu AK Parti belediye başkan adaylığı için geçen Haydar Ali Yılmaz’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini yapan Haydar Ali Yılmaz, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Yılmaz, AK Parti 26. Dönem milletvekili de oldu.  İşte Haydar Ali Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında soruların cevabı. 

Haydar Ali Yıldız, TBMM'de yer alan biyografisine göre 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK PARTİ Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:38
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