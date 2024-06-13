Hayatını Türk irfanına adayan mütefekkir! Cemil Meriç’i rahmetle anıyoruz

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Türk kültür hayatının önemli irfan pınarlarından olan mütefekkir Cemil Meriç’i ebediyete irtihalinin 37. yıl dönümünde dua ve özlemle yâd ediyoruz. Kaleme aldığı eserleri güncelliğini koruyan ve çağlar ötesine seslenen Meriç, medeniyetimizle yeniden kucaklaşmamızı sağlarken, farklı dünyalara da bigâne kalmamamızı sağladı. “Jurnal” adlı kitabında kendisini “Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi” olarak ifade eden Hüseyin Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yaparak, yazılar kaleme aldı. Cemil Meriç, deneme, inceleme dalında “Hind Edebiyatı (Bir Dünyanın Eşiğinde)”, “Saint Simon - İlk Sosyolog İlk Sosyalist”, “İdeoloji”, “Bu Ülke”, “Umrandan Uygarlığa”, “Mağaradakiler”, “Kırk Ambar”, “Bir Facianın Hikayesi”, “Işık Doğudan Gelir”, “Kültürden İrfana”, “Jurnal I-II”, “Sosyoloji Notları ve Konferanslar” eserlerini kaleme aldı. Yazar ayrıca “Onüçlerin Romanı - Altın Gözlü Kız”, “Otuzundaki Kadın”, “Onüçlerin Romanı - Ferragus”, “Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti”, “Hernani”, “Marion de Lorme”, “Ziya Gökalp Türk Milliyetçiliğinin Temelleri”, “Köprüden Düşenler”, “Dillerin Yapısı ve Gelişmesi (Berke Vardar ile birlikte)” ve “İslam’ın Mirası - Batıyı Büyüleyen İslam” adlı eserlerin çevirisine imza attı.